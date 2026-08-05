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В «Хонде» признали, что осознали масштаб проблем с двигателем в январе

В «Хонде» признали, что осознали масштаб проблем с двигателем в январе
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Главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара признал, что японский производитель осознал масштаб проблем с силовой установкой для «Астон Мартин» только в январе.

«Пожалуй, в конце прошлого года наши позиции выглядели не так уж плохо. Да, характеристики машины и удобство управления ещё находились в стадии доработки, но в целом картина казалась приемлемой. Однако уже в январе мы заметили, что результаты нестабильны: то прибавляем, то теряем позиции, показатели постоянно колебались. При этом помимо перепадов в производительности выявились и проблемы с надёжностью.

В январе стало ясно: по уровню производительности и надёжности мы не сможем конкурировать на должном уровне. Когда начались тесты в Барселоне, стало окончательно понятно, что наши показатели заметно уступают другим производителям. Кроме того, обнаружились проблемы, связанные с батареей. Получается, к началу этого года мы оказались в непростой ситуации. Ещё в конце прошлого года было видно, что мы не вполне конкурентоспособны, но мы не ожидали, что ситуация окажется настолько серьёзной», — приводит слова Орихары издание Motorsport.

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