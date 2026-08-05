Брандл: чемпионская борьба ещё далека от завершения, несмотря на успех «Макларена»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл заявил, что чемпионская борьба в сезоне-2026 далека от завершения, а победа «Макларена» на Гран-при Венгрии стала предупреждением для «Мерседеса».

«Если «Макларен» сделал достойный шаг вперёд благодаря обновлениям и этот прогресс перенесётся на другие трассы, то, несмотря на 14-ю победу команды на «Хунгароринге» и всё более плотную борьбу в первой четвёрке, этот чемпионат ещё далёк от завершения. При условии, что все оставшиеся гонки состоятся, с учётом конфликта на Ближнем Востоке в розыгрыше остаётся ещё 291 очко.

К слову об этом: Гран-при Бахрейна теперь пройдёт на очень популярной трассе «Сепанг» в Малайзии. Это та же впечатляющая способность мыслить нестандартно и проявлять гибкость, которую Формула-1 и её партнёры продемонстрировали во время пандемии, и я это приветствую.

Судя по всему, если Гран-при Катара и Абу-Даби не смогут состояться, в конце ноября или начале декабря в Европе обязательно пройдёт гонка-замена. Возможно, для неё нам придётся установить на машины фары и дворники, но команды и гонщики, как обычно, спокойно справятся и с этим», — приводит слова Брандла издание F1i.com