15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брандл: чемпионская борьба ещё далека от завершения, несмотря на успех «Макларена»

Брандл: чемпионская борьба ещё далека от завершения, несмотря на успех «Макларена»
Комментарии

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл заявил, что чемпионская борьба в сезоне-2026 далека от завершения, а победа «Макларена» на Гран-при Венгрии стала предупреждением для «Мерседеса».

«Если «Макларен» сделал достойный шаг вперёд благодаря обновлениям и этот прогресс перенесётся на другие трассы, то, несмотря на 14-ю победу команды на «Хунгароринге» и всё более плотную борьбу в первой четвёрке, этот чемпионат ещё далёк от завершения. При условии, что все оставшиеся гонки состоятся, с учётом конфликта на Ближнем Востоке в розыгрыше остаётся ещё 291 очко.

К слову об этом: Гран-при Бахрейна теперь пройдёт на очень популярной трассе «Сепанг» в Малайзии. Это та же впечатляющая способность мыслить нестандартно и проявлять гибкость, которую Формула-1 и её партнёры продемонстрировали во время пандемии, и я это приветствую.

Судя по всему, если Гран-при Катара и Абу-Даби не смогут состояться, в конце ноября или начале декабря в Европе обязательно пройдёт гонка-замена. Возможно, для неё нам придётся установить на машины фары и дворники, но команды и гонщики, как обычно, спокойно справятся и с этим», — приводит слова Брандла издание F1i.com

Материалы по теме
Брандл объяснил, почему Хэмилтон проводит сильный сезон в составе «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android