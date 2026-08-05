Психолог Ф-1 считает контрпродуктивным назначение Хэмилтона первым номером «Феррари»

Спортивный психолог и врач Формулы-1, специализирующийся на клиентах из гонок, Риккардо Чекарелли заявил, что назначение Льюиса Хэмилтона первым номером команды будет контрпродуктивным и принесёт больше проблем, чем пользы.

«Это всё равно что сказать [Шарлю] Леклеру: «С этого момента ты будешь приноситься в жертву, а Хэмилтон станет первым номером». Для такого гонщика, как Шарль, это был бы удар по репутации, с которым трудно смириться, особенно когда чемпионат ещё не завершён и очевидной необходимости в таком решении нет.

Хэмилтона и [Андреа Кими] Антонелли по-прежнему разделяют 50 очков. Отставание значительное, и, на мой взгляд, столь однозначное решение на данном этапе могло бы нарушить внутренний баланс «Феррари» и принести обратный эффект. Мы узнаем, было ли оно правильным, только задним числом, ведь чемпионаты часто решаются несколькими очками.

Я бы не стал говорить Шарлю, что его можно принести в жертву ради Хэмилтона. На мой взгляд, это создало бы больше проблем, чем принесло пользы. Если бы в Будапеште Хэмилтона и Антонелли разделяли всего 10 очков, я бы приказал Леклеру уступить позицию, потому что тогда титул действительно был бы на кону и было бы правильно дать болиду, который находится впереди, больше шансов. Но при отставании в 50 очков я бы даже не рассматривал такой вариант», — приводит слова психолога издание F1Oversteer.