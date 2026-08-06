«Макларен» признал сложности во взаимодействии с HPP по работе силовой установки

Технический директор «Макларена» по производительности Марк Темпл подвёл промежуточные итоги первой части сезона-2026 и рассказал, как новые силовые установки изменили подготовку команды к гонкам. По его словам, переход на новый технический регламент потребовал от коллектива создания отдельного подразделения, занимающегося оптимизацией работы силовой установки.

«Одно дело сидеть в симуляторе и слышать, что твоя техника пилотирования неправильная, и совсем другое — находиться на трассе, бороться с другими машинами и столкнуться с потерей наддува и мощности или понять, что ты израсходовал слишком много топлива, а затем внезапно увидеть, как тебя обгоняет один из соперников. Очевидно, для гонщиков это гораздо более интенсивный опыт. И опять же, они знали, что в этом сезоне силовая установка будет играть важную роль, но реальность всегда отличается от ожиданий.

Думаю, отчасти это связано с тем влиянием, которое мы оказываем на проектирование и интеграцию силовой установки. Мы, безусловно, вносим значительный вклад, но в конечном счёте последнее слово в вопросах, касающихся работы HPP, остаётся за «Мерседесом». Это не значит, что нас игнорируют, вовсе нет. Просто в конечном счёте мы не контролируем всё полностью.

Работа HPP во время гоночного уикенда строится вокруг основной команды и групп поддержки клиентских коллективов. Мы тесно взаимодействуем со своей группой поддержки и поддерживаем хорошие отношения с участниками основной программы. Благодаря этому мы можем влиять на решения, принимаемые в рамках основной программы, но у нас нет гарантии, что наши запросы будут приняты. В этом отношении мы в некоторой степени находимся за пределами основного контура и работаем в параллельном направлении, которое передаёт информацию основной программе. Однако из-за этого мы не всегда получаем те конфигурации, которые хотели бы использовать и которые лучше всего подходили бы нам.

То же самое касается календаря. По мере приближения гонки мы получаем информацию от HPP, но существуют решения и разработки, в которых мы не участвуем. Когда мы узнаём, какая информация становится нам доступна, у нас часто остаётся не так много времени, чтобы отреагировать и адаптироваться. Именно поэтому одной из наших целей в этом году является создание и совершенствование процесса, который позволит уменьшить это ограничение.

В «Макларене» есть группа специалистов, которая тесно сотрудничает с HPP. В рамках своей обычной работы HPP проводит симуляции и предлагает настройки для конкретной гонки и сессии, представляя множество различных вариантов того, как лучше всего использовать энергию на протяжении круга.

Затем мы хотим проверить это с помощью собственных инструментов, учитывая специфические требования MCL40, а также такие переменные, как направление ветра, уровень сцепления, количество топлива и так далее. Поэтому мы изучаем все эти элементы, сравниваем их с тем, что считаем оптимальным, а затем совместно с инженерами HPP формируем рекомендации для наших гоночных инженеров. Это очень тесный процесс сотрудничества, но некоторые из наших инструментов используются иначе, и у нас действительно есть несколько отличающихся от HPP инструментов. Поэтому итоговый подход представляет собой сочетание обоих методов», — приводит слова Темпла издание Auto Hebdo.