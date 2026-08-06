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Роб Смедли: Оскар Пиастри редко говорит о желании провести в «Макларене» всю карьеру

Роб Смедли: Оскар Пиастри редко говорит о желании провести в «Макларене» всю карьеру
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Бывший гоночный инженер Формулы-1 Роб Смедли заявил, что Оскар Пиастри редко говорит о желании остаться в «Макларене» на всю карьеру, в отличие от Ландо Норриса.

«Ландо постоянно говорит: «Я хочу провести здесь всю свою карьеру», разве нет? Он сейчас словно находится в медовом месяце: ему нравится команда, он её любит и всё такое. Но вы не так часто слышите, чтобы Оскар говорил, что хочет провести всю карьеру именно там», — приводит слова Смедли издание F1Oversteer.

В прошлом сезоне «Макларен» столкнулся с обвинениями в фаворитизме в пользу Норриса в разгар титульной борьбы между ним и Пиастри, что усилило слухи о возможном уходе австралийца.

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