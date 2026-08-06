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Расселл: когда не получается — значит, что-то не так с машиной, а не с моим пилотажем

Расселл: когда не получается — значит, что-то не так с машиной, а не с моим пилотажем
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о негативе вокруг себя из-за проигрыша напарнику Андреа Кими Антонелли в первой половине сезона-2026.

«Думаю, мне помогает сосредоточение на вещах, которые сделают меня быстрее. Я не обращаю внимания на негативную прессу и социальные сети, не раздражаюсь из-за вопросов журналистов, потому что мне нужно полностью сосредоточиться на себе и своей команде, на том, как я могу ехать быстрее.

Чувствую себя очень устойчивым к этому внешнему шуму. В этом году чувствую себя очень устойчивым, несмотря на все взлёты и падения, которые у меня были. Я бывал в очень низких точках после очень сложных результатов и всегда сохранял веру и уверенность. И потому что знаю причину, когда у меня не получается — это значит, что что-то не так с машиной, а не с моим пилотажем.

Я ведь не разучился управлять машиной за одну ночь. Поэтому знаю, что могу приехать на следующую гонку и снова показать результат», — приводит слова Расселла RacingNews365.

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