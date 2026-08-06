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Расселл — о критике в Ф-1: в одной гонке ты суперзвезда, в следующей — ты никто

Расселл — о критике в Ф-1: в одной гонке ты суперзвезда, в следующей — ты никто
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», высказался о критике в чемпионате.

«Если посмотреть на футболиста, который в хорошей форме, он может быть довольно стабилен. Если же у игрока плохая форма, это тоже довольно стабильно.

Но в Формуле-1 получается так: в одной гонке ты суперзвезда. В следующей — ты никто, потом возвращаешься, а затем снова становишься никем. Это потому что, опять же, если использовать аналогию с футболом, то поле и мяч меняются каждую неделю, знаю, на чём конкретно мне нужно сосредоточиться для прогресса», — приводит слова Расселла RacingNews365.

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