Расселл — о критике в Ф-1: в одной гонке ты суперзвезда, в следующей — ты никто

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», высказался о критике в чемпионате.

«Если посмотреть на футболиста, который в хорошей форме, он может быть довольно стабилен. Если же у игрока плохая форма, это тоже довольно стабильно.

Но в Формуле-1 получается так: в одной гонке ты суперзвезда. В следующей — ты никто, потом возвращаешься, а затем снова становишься никем. Это потому что, опять же, если использовать аналогию с футболом, то поле и мяч меняются каждую неделю, знаю, на чём конкретно мне нужно сосредоточиться для прогресса», — приводит слова Расселла RacingNews365.