«Макларен» создал отдел по работе с двигателем «Мерседеса» из-за недовольства немцами

Технический директор команды Формулы-1 «Макларен» Марк Темпл заявил о создании внутри коллектива специального подразделения по работе с силовой установкой «Мерседеса» из-за недовольства сотрудничеством с отделом немецкого коллектива, клиентом которого и являются британцы.

— Как команда адаптировалась внутренне, чтобы оптимизировать производительность новых гибридных силовых установок?

— Были созданы новые должности. Теперь у нас есть собственная команда по производительности силовой установки, которой раньше не было. Эта команда сосредоточена на том, чтобы выжать максимальную производительность из агрегата. Она анализирует данные трассы, работает с гоночными инженерами, использует наш симулятор и офлайн-инструменты для оптимизации характеристик. Это требует новых компетенций и нового подхода к работе — аспектов, о которых нам раньше не приходилось заботиться, — приводит слова Темпла издание Auto Hebdo.