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Гюнтер Штайнер выставил оценки пилотам Ф-1 за первую половину сезона, Хэмилтон — второй

Гюнтер Штайнер выставил оценки пилотам Ф-1 за первую половину сезона, Хэмилтон — второй
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Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер в рамках выпуска подкаста The Red Flags выставил оценки пилотам Формулы-1 за первую половину сезона. Возглавил рейтинг лидер личного зачёта гонщик «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.

S: Андреа Кими Антонелли («Мерседес»);

A+: Льюис Хэмилтон («Феррари»);

A: Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Ландо Норрис («Макларен»);

A-: Шарль Леклер («Феррари»);

B+: Оскар Пиастри («Макларен»), Исак Хаджар («Ред Булл»), Джордж Расселл («Мерседес»);

B: Пьер Гасли («Альпин»), Оливер Берман («Хаас»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»);

B-: Карлос Сайнс («Уильямс»), Нико Хюлькенберг («Ауди»), Габриэл Бортолето («Ауди»), Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»), Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»);

C+: Франко Колапинто («Альпин»), Алекс Албон («Уильямс»);

C: Серхио Перес («Кадиллак»);

D: Валттери Боттас («Кадиллак»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Эстебан Окон («Хаас»).

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