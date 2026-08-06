Гюнтер Штайнер выставил оценки пилотам Ф-1 за первую половину сезона, Хэмилтон — второй

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер в рамках выпуска подкаста The Red Flags выставил оценки пилотам Формулы-1 за первую половину сезона. Возглавил рейтинг лидер личного зачёта гонщик «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.
S: Андреа Кими Антонелли («Мерседес»);
A+: Льюис Хэмилтон («Феррари»);
A: Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Ландо Норрис («Макларен»);
A-: Шарль Леклер («Феррари»);
B+: Оскар Пиастри («Макларен»), Исак Хаджар («Ред Булл»), Джордж Расселл («Мерседес»);
B: Пьер Гасли («Альпин»), Оливер Берман («Хаас»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»);
B-: Карлос Сайнс («Уильямс»), Нико Хюлькенберг («Ауди»), Габриэл Бортолето («Ауди»), Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»), Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»);
C+: Франко Колапинто («Альпин»), Алекс Албон («Уильямс»);
C: Серхио Перес («Кадиллак»);
D: Валттери Боттас («Кадиллак»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Эстебан Окон («Хаас»).