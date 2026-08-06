«Пили до четырёх утра». Дэли — о походе в бар с Норрисом и Риккардо после «Инди-500»

34-летний американский гонщик Конор Дэли, выступающий за команду Dreyer & Reinbold Racing в Indycar, рассказал, как после одной из гонок «Инди-500» сидел в баре до утра с Даниэлем Риккардо и Ландо Норрисом.

«После гонки это было самым обидным. И я сказал своим товарищам по IndyCar: «Знаете, после «Инди-500» в баре Clayton's Country Bar в Индианаполисе было больше пилотов Формулы-1, чем пилотов IndyCar». Ландо Норрис прилетел прямо с этапа Формулы-1 в Монреале. Они были в Монреале в те выходные, его гонка была дерьмовой, двигатель взорвался или что-то такое. Мы ужинали в 22:30, и он мне написал.

Он такой: «Я уже в пути». Говорю: «В смысле?» А он: «Буду в Индианаполисе через час». Он просто сказал своему пилоту: «Не хочу домой». Ну, по сути, этого не знал, оказывается, у «Макларена» было что-то запланировано с ним на понедельник после гонки. Но я этого не знал. И вот ужинаю с Дэниелем [Риккардо] и говорю: «Твой кореш уже в пути». А он такой: «Класс». И Ландо появляется в Clayton's Country Bar около 23:30, я встречаю его у чёрного входа, провожу через кухню, мы пили до четырёх утра.

Да, это было круто. Отличная компания. А пилотов IndyCar там не было. Нет. И это официально — я пригласил всех. Не знаю, до сих пор словесно и эмоционально расстроен тем, что никто не пришёл. Некоторые из этих парней слишком серьёзные. А я знаю, что нужно хоть немного наслаждаться жизнью», — сказал Дэли на YouTube-канале Stacking Pennies Performance.