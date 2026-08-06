Перес подписал контракт с «Кадиллаком» только на 2026-й и может уйти в «Уильямс» — AsW

36-летний мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес подписал контракт с «Кадиллаком» только на сезон-2026 и ведёт переговоры с «Уильямсом» на 2027-й, об этом сообщили японские журналисты из Auto sport Web.

«Гонщики, ещё не имеющие подтверждённого места в Формуле-1 на 2027 год, уже активно ищут новые варианты для продолжения карьеры. В ближайшие недели наиболее активно переговоры будут вести Серхио Перес и Эстебан Окон.

Положение Переса и Окона сильно отличается. Причин тому две. Первая — Перес может привлечь в команду крупные спонсорские средства. Хотя большая часть привлечённых им денег возвращается ему в виде зарплаты, фактически команда не несёт расходов, а скорее получает прибыль. У Окона же нет личных спонсоров, и команде придётся платить ему зарплату, что делает его менее привлекательным для коллективов с ограниченным бюджетом.

Второй фактор — текущая форма. В первой трети сезона Перес показывал результаты лучше Валттери Боттаса, и его оценивают высоко. Окон же, напротив, уступает Оливеру Берману в «Хаасе», его репутация в этом сезоне снизилась. Обе команды объясняют неудачи Боттаса и Окона проблемами с машиной. Однако в Формуле-1 внешнее восприятие имеет огромное значение, поэтому на данный момент Перес считается более привлекательным вариантом, чем Окон.

Боттас заключил двухлетний контракт без пункта о досрочном расторжении. А вопреки распространённому в паддоке мнению, контракт Переса с «Кадиллаком» на самом деле рассчитан всего на один год. Это означает, что Перес свободен на 2027 год. Его менеджмент уже начал переговоры с «Уильямсом». Команда из Гроува в данный момент испытывает трудности, но считается, что в следующем сезоне ситуация может улучшиться. И если Карлос Сайнс решит уйти, для Джеймса Ваулза и «Уильямса» Перес с его спонсорами станет крайне привлекательным вариантом», — говорится в статье.