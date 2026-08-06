В «Макларене» объяснили, чем нынешний регламент отличается от предыдущих

Технический директор команды Формулы-1 «Макларен» Марк Темпл рассказал, чем отличается технический регламент — 2026 от предыдущих итераций.

— Чем с точки зрения шасси болид 2026 года отличается от предыдущих регламентов в Формуле-1?

— В целом, с точки зрения шасси, у нас всё те же четыре круглых чёрных колеса. Но они ведут себя иначе, так что нам нужно научиться улавливать эти различия, но по сути это вариация одного и того же принципа. И это касается большей части болида. Это как если бы вы привыкли есть простые солёные картофельные чипсы, а тут кто-то предлагает вам новый вкус — например, паприку или копчёный бекон. Силовая установка же представляет собой действительно фундаментальное изменение. Это скорее как если бы вам предложили попробовать кукурузные тортилья-чипсы, — приводит слова Темпла издание Auto Hebdo.