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В «Макларене» объяснили, чем нынешний регламент отличается от предыдущих

В «Макларене» объяснили, чем нынешний регламент отличается от предыдущих
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Технический директор команды Формулы-1 «Макларен» Марк Темпл рассказал, чем отличается технический регламент — 2026 от предыдущих итераций.

— Чем с точки зрения шасси болид 2026 года отличается от предыдущих регламентов в Формуле-1?
— В целом, с точки зрения шасси, у нас всё те же четыре круглых чёрных колеса. Но они ведут себя иначе, так что нам нужно научиться улавливать эти различия, но по сути это вариация одного и того же принципа. И это касается большей части болида. Это как если бы вы привыкли есть простые солёные картофельные чипсы, а тут кто-то предлагает вам новый вкус — например, паприку или копчёный бекон. Силовая установка же представляет собой действительно фундаментальное изменение. Это скорее как если бы вам предложили попробовать кукурузные тортилья-чипсы, — приводит слова Темпла издание Auto Hebdo.

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