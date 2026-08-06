«Не стоит строить ожиданий». Норрис — о «Макларене» в 2026-м после победы на ГП Венгрии

Действующий чемпион Формулы-1 британец Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», высказался о настроении на следующие этапы сезона-2026 после своей победы на 11-м этапе Гран-при Венгрии.

«Просто рад победе в Будапеште. Но это не значит, что если я был быстр там, будем быстры везде. Одну вещь я усвоил точно — не строить ожиданий относительно будущего и просто работать в настоящем. Думаю, именно так мы и делаем всё как команда.

Вот почему мы снова на вершине: просто усердно работаем над собой как над личностями, так и над командой в целом. Сейчас же я просто хочу насладиться перерывом», — приводит слова Норриса RacingNews365.