«Есть всё, что мне нравится». Шарль Леклер рассказал о тестах на «Мадринге»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о проведённых командой тестах на трассе «Мадринг», которая в сентябре примет Гран-при Испании.

«На трассе ещё велись работы, было много грязи. Но трасса кажется классной, я люблю городские трассы. Она показалась мне сложной, и у неё есть всё, что мне нравится. Не могу дождаться возможности испытать себя, когда мы отправимся сюда на гоночный уикенд.

«Ла Монументаль» очень особенный поворот. Это тот поворот, где в квалификации нам придётся, мягко говоря, быть очень смелыми, потому что всё будет на грани. Так что это будет действительно круто. Думаю, это будет очень крутой один поворот, один из самых знаковых поворотов в сезоне, особенно когда поставят трибуны», — приводит слова Леклера RacingNews365.