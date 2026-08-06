«Балансирование на грани». Ферстаппен — о популярности автоспорта в Нидерландах

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о популяризации автоспорта в Нидерландах.

«Это не в моих руках. Популярность зависит в первую очередь от того, какие таланты подрастают, и, надеюсь, кто-то из этих юных гонщиков пробьётся в Формулу-1. Потому что именно это создаёт наибольший ажиотаж. Случай всегда играет свою роль. Надеюсь, наше правительство тоже сделает шаг вперёд. В определённые моменты поддержка важна.

Посмотрите, например, на Германию. Все видели, что может принести автоспорт. Сейчас всё должно быть очень экологичным, но при этом Германия — это же родина крупнейших автопроизводителей. Это балансирование на грани. К счастью, там до сих пор проводят отличные гонки, например, «24 часа Нюрбургринга», но даже такие мероприятия уже сложно организовать», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.