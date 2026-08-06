Вассёр ответил, помогут ли обновления двигателя нивелировать отставание от «Мерседеса»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что обновления силовой установки по программе ADUO не позволят команде полностью ликвидировать отставание от «Мерседеса».

«Тут как в школе. Работа выполнена хорошо, но можно было лучше. Но в сравнении с 2025-м годом мы сделали шаг вперед, сейчас «Феррари» выступает лучше. Машина работает хорошо – а никаких гарантий того, что так будет в первый сезон при новом регламенте, у нас не было. При этом «Мерседес» по-прежнему довольно далеко впереди – по крайней мере, с точки зрения производительности двигателя.

При этом первый год работы с новыми двигателями всегда ожидался трудным. И учитывая то, каким был дефицит мощности на старте сезона, мы справляемся неплохо. Хотя понятно, что этого недостаточно, ведь мы хотим побеждать. Помогут ли обновления по программе ADUO полностью нивелировать отставание от «Мерседеса»?

Я бы сказал – нет. Но обновления точно помогут. Когда мы смотрим на «Мерседес» и «Ред Булл», то говорим о том, что преимущество в мощности двигателя даёт им отыгрывать по 0,1-0,2 секунды на круге. И я бы не назвал такой разрыв значительным», – приводит слова Вассёра портал Formula Passion.