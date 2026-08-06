Команды Ф-1 отклонили предложение, которое могло решить одну из важных проблем сезона-2026

Команды Формулы-1 отклонили предложение об изменении правил в регламенте чемпионата, которое позволило бы компании «Пирелли» снизить слишком высокое минимальное давление в шинах (на три-четыре psi выше прошлогоднего. — Прим. «Чемпионата»), о чём многократно сообщали пилоты по ходу сезона. Об этом информирует портал The Race.

Из-за этого болиду не хватает сцепления, возрастает риск блокировок на входе в повороты, а шины сложнее прогревать и намного легче перегреть. А причиной, из-за которой было произведено завышение, стало усиление мер безопасности из-за новой активной аэродинамики. Если система сломается и машина застрянет в режиме максимального прижима на прямой, колёса испытают критическую перегрузку. Высокое давление защищает покрышки от взрыва

В «Пирелли» предложили ввести правило «чёрно-оранжевого флага», суть которого состоит в том, что, если у болида ломается активная аэродинамика и он едет в поворотном режиме более пяти кругов подряд, его принудительно снимают с гонки. Это исключило бы риск перегрузок на прямых и позволило бы безопасно снизить давление.

Для принятия правила требовалось супербольшинство голосов. Часть команд испугалась, что изменение характеристик шин посреди сезона сломает им темп и изменит расстановку сил. Другие не захотели получать автоматический сход там, где с поломкой можно было доехать до очков.