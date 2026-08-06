«Будет очень здорово». Звезда Ф-1 Ферстаппен заявил о намерении открыть музей в честь себя

28-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 в состав «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, что обдумывает идею открытия музея в честь самого себя, однако пока не решил, где именно он будет располагаться.

«Я думаю о том, где это место [музей в честь меня] должно быть. В конечном итоге я хотел бы что-то подобное. У Фернандо Алонсо тоже есть такой музей в Испании. Я думаю, это очень здорово. Со всеми этими машинами, болидами Формулы-1 [в качестве экспонатов]. Возможно, это станет источником вдохновения и мотивации для молодых детей», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

Напомним, музей и картодром Фернандо Алонсо находится в Испании, в муниципалитете Льянера, недалеко от города Овьедо. На площади 1200 кв. м собрано более 300 личных экспонатов гонщика: его болиды Формулы-1, карты, шлемы, комбинезоны и трофеи.