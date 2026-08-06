15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри объяснил, почему верит, что «Макларен» вернётся на вершину Формулы-1

Пиастри объяснил, почему верит, что «Макларен» вернётся на вершину Формулы-1
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о положении команды после первой половины сезона-2026.

«Мы прекрасно осознаём, в каком положении находимся. И не питаем иллюзий, понимая, что нам не хватает скорости. И хотим исправить ситуацию. У нас есть идеи относительно того, как этого добиться. И вся моя команда жаждет вернуться на прежние позиции и снова ощутить вкус побед. И предыдущие сезоны придают мне уверенности.

Глядя на наш предыдущий опыт – на то, чего мы смогли достичь как команда, как прогрессировали по ходу сезона, – мы видим, что картина в целом выглядит неплохо. Например, в 2023 году положение команды выглядело намного хуже, но «Макларену» удалось совершить скачок вперёд и начать бороться за подиумы», – приводит слова Пиастри портал Motorsport Week.

Материалы по теме
Пиастри — об итогах первой половины сезона: в прошлом году мы задали очень высокую планку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android