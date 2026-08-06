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«Льюис добьётся успеха во всём». Хилл — о прогрессе Хэмилтона в сезоне-2026

«Льюис добьётся успеха во всём». Хилл — о прогрессе Хэмилтона в сезоне-2026
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Чемпион Формулы-1 в сезоне-1996 Деймон Хилл высоко оценил впечатляющий прогресс пилота итальянской команды «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона в этом сезоне.

«Лучшее всегда всплывает на поверхность, не так ли? Хэмилтон добьётся успеха во всём, что бы ни делал. Думаю, ему будет непросто отступить. Он явно много работал зимой и над тем, чтобы болид подходил именно ему. Они подписали с ним контракт, заплатили за него большие деньги, поэтому Льюис будто бы говорит: «Хорошо, я не собираюсь просто сидеть здесь и делать то, что делаете вы. Я буду говорить вам, что делаю, а вы начнёте помогать мне в этом». Власть, репутация, которой он обладает, Льюис использует для самозащиты. И он прав, поступая так», — приводит слова Хилла портал Crash.net.

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