Джонни Херберт: стабильность выступлений Антонелли беспокоит Расселла

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался о выступлениях Джорджа Расселла в нынешнем сезоне, заявив, что британский гонщик «Мерседеса» испытывает давление из-за необходимости постоянно доказывать свою состоятельность.

«Думаю, стабильность выступлений, которую способен демонстрировать Кими Антонелли, определённо беспокоит Джорджа Расселла. Кажется, что каждый раз, садясь за руль болида, Джордж терпит неудачу. Да, я понимаю, что сезон складывается для него далеко не идеально. Понимаю, что удача, возможно, была не на его стороне. Но это тоже часть игры. Вероятно, всё это выматывает Джорджа. Ведь все, и я в том числе, перед началом сезона хором твердили, что это будет год Расселла. Но этого не случилось.

Ко всему прочему продолжают ходить слухи о Максе Ферстаппене, что тоже явно не поднимает Расселлу настроение. Он прекрасно понимает, что его место может оказаться под угрозой, учитывая, что его контракт рассчитан на год. Гонщику всегда хочется стабильности и уверенности в завтрашнем дне. А в данном случае у Джорджа этого нет. Но таковы условия. Порой гонщику приходится постоянно доказывать свою состоятельность. Он вынужден что-то доказывать каждый раз, выезжая на трассу. А единственный способ развеять слухи и добиться нового контракта – это стать лидером команды. Но пока этого не происходит», — приводит слова Херберта портал FormulaPassion.