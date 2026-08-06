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«Сильнейший в «Мерседесе». Ферстаппен — об Антонелли

«Сильнейший в «Мерседесе». Ферстаппен — об Антонелли
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28-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 в состав «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен с восхищением высказался в адрес 19-летнего пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли.

«Кто из пилотов показал лучшие результаты на первом этапе сезона? Если посмотреть на лидеров чемпионата, то Кими проделал действительно хорошую работу. Он очень надёжный пилот, будучи сильнейшим в команде. Я думаю, если он просто продолжит в том же духе — конечно, ему иногда очень не везло, так что это, наверное, немного обидно, — но для 19-летнего парня, пока что, я думаю, он был непоколебим. Кими хороший парень и очень сильный гонщик — это хорошее сочетание», — приводит слова Ферстаппена портал Sky Sports.

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