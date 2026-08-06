Мика Хаккинен назвал единственный недостаток современных болидов

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о технических характеристиках современных болидов, отметив их мощность и стабильность, однако единственным недостатком назвал значительный вес.

«Новые болиды должны быть лучше тех, на которых выступали мы. Они должны быть гораздо стабильнее на торможениях. Работа крутящего момента в двигателе на выходе из поворотов должна быть более линейной, переключения передач, эффективность на торможениях – по всем этим параметрам новые болиды должны быть лучше. И на самом деле меня поражает то, как далеко вперёд шагнули технологии. Мощность у новых двигателей тоже колоссальная.

В наши времена мощность двигателей в болидах Ф-1 составляла 800-900 л. с. Сейчас 1000 л. с. – это минимум. Единственное, что мне не нравится – это вес болида. Раньше гоночный болид Ф-1 весил 600-700 кг, сейчас же 800-900. И в поворотах это становится проблемой – когда пилоту хочется немного поиграться с балансом и поработать рулём. Пожалуй, я бы назвал это единственным недостатком. Но в остальном мне бы хотелось попробовать себя за рулём таких болидов», – приводит слова Хаккинена портал GP Fans.