В Bugatti представили уникальный гиперкар на базе трекового Bolide с 1600-сильным W16

Компания Bugatti представила третий автомобиль, созданный в рамках Programme Solitaire, занимающейся проектированием уникальных моделей. Первым таким автомобилем стал Bugatti Brouillard, получивший название в честь любимого коня Этторе Бугатти, за ним последовал Bugatti F.K.P. Hommage, посвящённый создателю Veyron Фердинанду Карлу Пиеху.

Bugatti Destrier Фото: Bugatti

Теперь же Bugatti представила модель Destrier, созданную на базе трекового гиперкара Bugatti Bolide. В основе новинки лежит тот же монокок, однако дизайнеры полностью переделали кузов, отказавшись от агрессивных аэродинамических элементов и придав автомобилю более элегантный облик.

Bugatti Destrier Фото: Bugatti

Выкрашен автомобиль в специально разработанный для него цвет Sapphire Celeste. По замыслу создателей, он отсылает к синему оттенку Bugatti Type 57SC 1937 года. Одна из отличительных особенностей новинки — её высота, которая составляет лишь один метр. Таким образом, Bugatti Destrier это самый низкий автомобиль в истории марки.

Bugatti Destrier Фото: Bugatti

В движение автомобиль приводится 8-литровым двигателем W16 мощностью 1600 л. с. с четырьмя турбинами. Скоростные характеристики автомобиля и его стоимость не сообщаются.

Публичная премьера новинки состоится 16 августа на Pebble Beach Concours d’Elegance, который пройдёт в рамках Автомобильной недели в Монтерее.

Интерьер Bugatti Destrier Фото: Bugatti

Напомним, Bugatti Bolide и Mistral завершают эпоху легендарного двигателя W16. На смену ему придёт гибридный 8,3-литровый двигатель V16 с тремя электромоторами, который дебютирует на модели Bugatti Tourbillon.