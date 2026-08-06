Ферстаппен: для меня этот год был похож на выживание в джунглях

28-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, что за последний год столкнулся с трудностями, выступая в «Королевских гонках».

«Для меня этот год определённо был немного похож выживание в джунглях, но я просто стараюсь наслаждаться им, где могу. Конечно, когда машина немного приятнее в управлении, ты можешь получать от неё больше удовольствия, даже если большую часть времени ты не получаешь от неё наслаждения. Но это больше связано с другими вещами, знаете, когда у тебя немного разряжена батарея», — приводит слова Ферстаппена портал Sky Sports.