15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: для меня этот год был похож на выживание в джунглях

Ферстаппен: для меня этот год был похож на выживание в джунглях
Комментарии

28-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, что за последний год столкнулся с трудностями, выступая в «Королевских гонках».

«Для меня этот год определённо был немного похож выживание в джунглях, но я просто стараюсь наслаждаться им, где могу. Конечно, когда машина немного приятнее в управлении, ты можешь получать от неё больше удовольствия, даже если большую часть времени ты не получаешь от неё наслаждения. Но это больше связано с другими вещами, знаете, когда у тебя немного разряжена батарея», — приводит слова Ферстаппена портал Sky Sports.

Материалы по теме
10 лучших пилотов начала сезона Формулы-1: впереди не Антонелли и даже не Ферстаппен
10 лучших пилотов начала сезона Формулы-1: впереди не Антонелли и даже не Ферстаппен
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android