Норрис: Кими проделал отличную работу, убедительно обыгрывая Расселла каждые выходные

26-летний чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис выразил уверенность в том, что 19-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли показал лучшие результаты среди прочих гонщиков чемпионата.

«Кто из пилотов показал лучшие результаты на первом этапе сезона? Думаю, нужно сказать, что Кими — это идеальный кандидат. У «Мерседеса» отличная машина, и Антонелли проделал невероятную работу, убедительно обыгрывая своего напарника по команде каждые выходные. Поэтому, когда речь заходит о чемпионстве, нужно отдать должное Антонелли», — приводит слова Норриса портал Sky Sports.