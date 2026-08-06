Глава «Ауди» Бинотто высказался об успехах команды в первой половине сезона

Главный операционный директор и главный технический директор «Ауди» Маттиа Бинотто подвёл итоги первой половины сезона для немецкой команды.

«Если подводить итоги половины сезона, то я бы сказал так: мы удовлетворены, но пока не в полной мере счастливы. Удовлетворение вызвано тем, что наша машина в целом хороша и не имеет фундаментальных недостатков. Мы заложили отличную базу для дальнейшего развития, это лучшее, на что мы могли рассчитывать.

Для «Ауди» – учитывая то, что команда проводит свой первый сезон в нынешнем виде, – это именно то, на что мы надеялись. И мы понимаем, что дальше нас ждёт работа по созиданию – речь идёт уже не об устранении каких-то неполадок или попытках наверстать упущенное, а именно о дальнейшем развитии машины. Так что да, начало вышло позитивным.

Если же говорить о результатах на трассе и набранных очках… то пока сезон складывается неоднозначно. Мы заработали очки уже в первой гонке в Австралии, но затем столкнулись со множеством проблем с надёжностью и операционной деятельности. Это было вполне ожидаемым. Однако мы понимаем, что в условиях жёсткой конкуренции соперники не будут ждать нас и стоять на месте», — приводит слова Бинотто портал RacingNews365.