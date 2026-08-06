Антонелли: я итальянизировал «Мерседес». Сотрудники такие англичане

19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, что внёс более жизнерадостную атмосферу в гоночный коллектив.

«Они [сотрудники команды] такие англичане. Они не привыкли к кому-то вроде меня. Я всех обнимаю, шучу, привлекаю к ​​себе внимание. Скажем так, я такой итальянец, и немного итальянизировал команду своим приходом», — приводит слова Антонелли издание La Gazetta dello Sport.

В данный момент Андреа является лидером чемпионата, набрав к настоящему моменту 219 очков. За немецкую команду в качестве боевого гонщика итальянский спортсмен выступает с 2025 года.