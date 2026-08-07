Антонелли: ненавижу, когда люди говорят, что я являюсь самым вероятным кандидатом на титул

19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли объяснил своё отношение к тому, что аналитики и фанаты называют его наиболее вероятным претендентом на титул в этом сезоне Ф-1.

«Не думаю о титуле. Отчасти потому, что я очень суеверен и ненавижу, когда люди говорят, что являюсь самым вероятным кандидатом на чемпионство, а отчасти потому, что просто так не думаю. В автоспорте так не бывает; нужно думать о каждой гонке отдельно. Мне нравится гоняться и побеждать, вот и всё. Я думаю только об этом», — приводит слова Антонелли издание La Gazetta dello Sport.

В данный момент Андреа является лидером чемпионата, набрав к настоящему моменту 219 очков. За немецкую команду в качестве боевого гонщика итальянский спортсмен выступает с 2025 года.