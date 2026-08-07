15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Ф-1 Даннер прокомментировал инцидент между Пиастри и Сайнсом на ГП Венгрии

Экс-пилот Ф-1 Даннер прокомментировал инцидент между Пиастри и Сайнсом на ГП Венгрии
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Даннер прокомментировал инцидент между Оскаром Пиастри и Карлосом Сайнсом на Гран-при Венгрии, заявив, что злость австралийца была абсолютно оправданной.

«Синие флаги показывали весь круг, их было видно. В мире автоспорта такие флаги демонстрируют десятилетиями. Их не всегда замечают, но их видно. Если Пиастри заводится и матерится, значит, всё серьёзно. Обычно он сохраняет спокойствие и продолжает пилотировать. Я прекрасно его понимаю. Он знал, что как минимум упустил лидерство. На мой взгляд, такая реакция абсолютно оправданна.

Даже если команда ничего тебе не говорит или говорит что-то не так, это не означает, что ты этого не видишь. У тебя есть глаза, а также зеркала, в которые можно посмотреть. Когда сражаешься колесо в колесо, тяжело воспринимать всю информацию. В современной Формуле-1 от пилота требуется невероятное количество вещей. Ты постоянно должен вносить какие-то изменения, и это отвлекает.

Очень тяжело уследить за всем и не забывать о базовых моментах. Особенно в Венгрии, где один поворот перетекает в другой, ты постоянно тормозишь, поворачиваешь и разгоняешься. Однако такая у гонщика Формулы-1 работа. Пожалуй, пилотам стоит привыкнуть, что нужно не только вслепую полагаться на информацию по радио, но и самому её впитывать», — приводит слова Даннера Motor Sport Magazin.

Материалы по теме
12 худших пилотов начала сезона Формулы-1: падение Пиастри и Леклера
12 худших пилотов начала сезона Формулы-1: падение Пиастри и Леклера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android