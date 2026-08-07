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Окон может заменить Алонсо в «Астон Мартин» в 2027-м — Auto sport Web

Окон может заменить Алонсо в «Астон Мартин» в 2027-м — Auto sport Web
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Гонщик Формулы-1 Эстебан Окон («Хаас») в 2027-м может присоединиться к «Астон Мартин» вместо Фернандо Алонсо, о чём сообщили в Auto sport Web.

«У Окона есть все шансы покинуть «Хаас» по окончании сезона. В этом случае он, по-видимому, надеется занять место ветерана [Фернандо] Алонсо, если тот решит уйти из «Астон Мартин». Владелец команды Лоуренс Стролл придерживается политики приглашать в напарники своему сыну Лэнсу только бывших чемпионов мира. Если в 2027 году не будет доступного чемпиона, он как минимум согласится на гонщика, имеющего победы в Гран-при. У Окона есть победа на Гран-при Венгрии — 2021, так что он соответствует этому условию.

Плюс Окона в том, что он, пожалуй, единственный близкий друг Лэнса Стролла ещё со времён младших формул. Хотя они выросли в совершенно разной среде, за многие годы между ними сложилась крепкая связь. Если Алонсо покинет команду, Лэнс, возможно, захочет видеть в напарниках своего друга Окона. Окон возлагает надежды на этот сценарий и ждёт, когда 45-летний Алонсо в ближайшие недели примет решение о своём будущем», — говорится в статье.

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