«От природы быстр. Это талант». Ферстаппен — о 15-летнем юниоре «Макларена»

Четырёхкратный чемпион Формулы1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о 15-летнем юниоре «Макларена» Дрисе ван Лангендонке, с которым его агентство подписало контракт.

«В конце концов, если я вижу в человеке настоящий потенциал, потому что, в конце концов, мечта каждого гонщика — это Формула-1, то, если я действительно чувствую, что он может добиться успеха, я за него болею. Именно это я почувствовал с Дрисом. Это не потому, что мы говорим на одном языке, а из-за того, что он показывал с раннего возраста. Было видно, что он от природы быстр, всегда оказывается там, где нужно. Ему, вероятно, требуется меньше усилий, чтобы быть на этом уровне. Так что это талант.

Талант не всегда побеждает упорный труд, поэтому важно найти тот правильный баланс между большим талантом и помощью во всём, что с этим талантом связано. Конечно, я считаю, что до сих пор у него была хорошая поддержка, ведь его родители делали всё, что могли, со своими знаниями и опытом. Я думаю, сейчас наступает следующий этап — вместе с программой «Макларена» — чтобы убедиться, что он сможет попасть в Формулу-1, принимая правильные решения, потому что критически важно, чтобы он всегда оказывался в нужной команде, где сможет проявить свой талант.

Кроме того, конечно, важна подготовка к каждой новой серии, в которую он переходит. Мы просто следим за тем, чтобы перед ним были все возможности. А дальше всё зависит от него самого. И в то же время, например, я не хочу оказывать слишком большое давление. Дрису 15 лет, и шаг за шагом, надеюсь, мы сможем подготовить его к этому», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.