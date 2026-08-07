Норрис ответил, сможет ли «Макларен» продолжить выигрывать Гран-при в 2026-м

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за «Макларен», ответил, сможет ли команда после победы на Гран-при Венгрии выиграть ещё какие-либо этапы в 2026-м.

«Конечно, я смотрю в будущее с оптимизмом и думаю, что мы можем выиграть ещё гонки, но у нас серьёзные соперники, и ещё есть много этапов, в которых я не уверен, потому что машина в определённых аспектах не соответствует нужному уровню.

Но я доверяю команде. У меня была уверенность, что мы можем выиграть гонку, и это случилось немного раньше, чем я ожидал. У меня есть уверенность, что мы сможем улучшить те аспекты, которые пока недостаточно хороши», — приводит слова Норриса RacingNews365.