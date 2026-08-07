15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис ответил, сможет ли «Макларен» продолжить выигрывать Гран-при в 2026-м

Норрис ответил, сможет ли «Макларен» продолжить выигрывать Гран-при в 2026-м
Комментарии

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за «Макларен», ответил, сможет ли команда после победы на Гран-при Венгрии выиграть ещё какие-либо этапы в 2026-м.

«Конечно, я смотрю в будущее с оптимизмом и думаю, что мы можем выиграть ещё гонки, но у нас серьёзные соперники, и ещё есть много этапов, в которых я не уверен, потому что машина в определённых аспектах не соответствует нужному уровню.

Но я доверяю команде. У меня была уверенность, что мы можем выиграть гонку, и это случилось немного раньше, чем я ожидал. У меня есть уверенность, что мы сможем улучшить те аспекты, которые пока недостаточно хороши», — приводит слова Норриса RacingNews365.

Материалы по теме
В «Макларене» ответили, чего ожидали от регламента Формулы-1 в 2026-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android