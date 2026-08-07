В «Макларене» ответили, чего ожидали от регламента Формулы-1 в 2026-м

Технический директор команды Формулы-1 «Макларен» Марк Темпл ответил, что ожидали от регламента сзеона-2026.

— Что команда ожидала от новых регламентов перед началом сезона?

— С началом сезона мы понимали, что из-за множества изменений всё станет значительно сложнее. Двигатель, естественно, был в центре внимания. Мы знали, что обслуживание будет непростым, но также понимали, что это открывает массу возможностей для прибавки в производительности и окажет серьёзное влияние на нашу гоночную стратегию. При этом некоторые аспекты оказались сложнее, чем мы предполагали, и внедрение наших процессов — гоночной подготовки — заняло больше времени, чем планировалось. Честно говоря, в этой области нам предстоит ещё много работы, — приводит слова Темпла Auto Hebdo.