Макс Ферстаппен ответил, занимается ли поиском юных пилотов для своего агентства

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», ответил, занимается ли сам поиском юных пилотов для своего агентства Verstappen Racing Group.

«Занимаюсь ли я скаутингом? Да. Я сам много смотрю гонки. Ну и, конечно, у меня есть мой отец [Йос Ферстаппен] и мой менеджер Реймонд [Вермюлен]. Бонусом у меня есть люди повсюду, так что, если мне нужна информация о гонщиках, я могу спросить у них. Но в конечном счёте я должен чувствовать, что это человек, который, по моему мнению, способен давать результат и попасть в Ф-1», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.