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Bild назвал, кто заменит Ламбьязе на посту главы гоночного департамента в «Ред Булл»

Bild назвал, кто заменит Ламбьязе на посту главы гоночного департамента в «Ред Булл»
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Британский инженер Том Маккалоу, исполнявший роль директора по производительности в команде Формулы-1 «Астон Мартин», заменит Джанпьеро Ламбьязе на посту руководителя гоночного департамента в «Ред Булл», о чём сообщили в Bild.

Маккаллоу будет отвечать за все операционные процессы на трассе и координировать работу инженеров на Гран-при.

Британец покинет «Астон Мартин» по окончании 2026 года. Специалист завершит 13-летний период работы в команде из Сильверстоуна.

В апреле 2026 года стало известно о том, что гоночный инженер Макса Ферстаппена Ламбьязе подписал контракт с «Маклареном», к которому присоединится не позднее 2028 года.

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