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Экс-инженер Ф-1 оказался недоволен тем, как «Ред Булл» выступает в 2026-м

Экс-инженер Ф-1 оказался недоволен тем, как «Ред Булл» выступает в 2026-м
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Бывший гоночный инженер Формулы-1 Роб Смедли оказался недоволен выступлениями команды «Ред Булл» в сезоне-2026.

«Ред Булл» должен выступать просто намного лучше. У них было слишком много элементарных проблем, как говорит Макс [Ферстаппен]: каждые выходные что-то новое, или что-то в этом роде.

Я знаю, что он был немного эмоциональным по этому поводу, но физически каждые выходные возникает что-то новое, и это всегда что-то критическое. Это не рядовая проблема с надёжностью или операционная ошибка. Это всегда что-то серьёзное, так что я считаю, что «Ред Булл» должен выступать намного лучше, и поэтому я ставлю им пятёрку [из 10]», — приводит слова Смедли RacingNews365.

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