Боттас рассказал, как сезон в роли резервного гонщика изменил его отношение к Формуле-1

Финский гонщик Формулы-1 Валттери Боттас («Кадиллак») рассказал, как год в роли резервного пилота «Мерседеса» изменил его отношение к серии.

«Определённо, когда у тебя после 12 лет гонок появляется год вне стартовой решётки, ты получаешь другой взгляд на спорт, потому что видишь общую картину, когда не находишься в нём полностью.

«Так что это определённо заставило меня больше ценить его. У меня появилось больше уважения к спорту в целом, ко всем, кто в нём работает, и к гонщикам. Поэтому я считаю, что в этом году я ценю это больше, чем раньше.

Например, в Мельбурне — национальный гимн на стартовой решётке. Не думаю, что я когда-либо наслаждался всем этим процессом так сильно, потому что когда у тебя это забирают, а потом возвращают — это нечто особенное. Так что да, я просто больше ценю то, что я сейчас один из 22 гонщиков на стартовой решётке», — приводит слова Боттаса пресс-служба Формулы-1.