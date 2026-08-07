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Бергер — о Хэмилтоне в «Феррари»: начинает справляться с виражом

Бергер — о Хэмилтоне в «Феррари»: начинает справляться с виражом
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66-летний бывший австрийский гонщик Формулы-1 Герхард Бергер высказался о семикратном чемпионе Льюисе Хэмилтоне и «Феррари».

«В целом мы все очень рады, когда видим побеждающий «Феррари». Я также очень рад за Льюиса, потому что для него это было очень тяжело. Он пришёл в «Феррари» и хотел повторить свой былой успех.

Внезапно он оказался в сложной ситуации с технической точки зрения, а также со стороны напарника по команде — очень быстрого напарника. Для Льюиса прошлый год был очень тяжёлым, но сейчас похоже, что он начинает справляться с этим виражом и преодолевает его», — приводит слова Бергера пресс-служба Формулы-1.

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