«Ничто не идёт в сравнение». Боттас — о выступлении за «Кадиллак»

36-летний финский гонщик Формулы-1 Валттери Боттас высказался о выступлениях за «Кадиллак».

«Сравнить выступления в «Кадиллаке» с другими командами? Это нельзя сравнить. В этом и красота. Нельзя сравнить, потому что в этом спорте крайне редко выпадает возможность быть частью чего-то нового — строить команду с нуля и быть первыми гонщиками этой команды.

У меня никогда такого не было. Это не только моё ощущение, но и у всех в команде. Для каждого члена команды каждое событие — в первый раз. Каждый этап в сезоне для нас новый. Ничто не идёт в сравнение — в хорошем смысле. Это действительно интересный опыт», — приводит слова Боттаса пресс-служба Формулы-1.