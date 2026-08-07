«Создаёт сложности». Техдиректор «Макларена» — об активной аэродинамике

Технический директор команды Формулы-1 «Макларен» Марк Темпл высказался об активной аэродинамике, появившейся с новым регламентом.

— Как активная аэродинамика повлияла на подход к гонкам в этом сезоне?

— «Режим прямой» кардинально отличается и серьёзно влияет на наше поведение на трассе. Тот факт, что переднее и заднее крылья меняют положение, что этот режим активен на каждом круге и что на мокрой трассе он работает не так, как обычно, — всё это оказывает значительное влияние. Это создаёт для нас сложности в управлении — будь то корректировка недостаточной поворачиваемости тяжёлой машины на изношенных шинах или езда на трассе вроде Майами с пониженной прижимной силой. Мы определённо можем многому научиться на этом, но в конечном счёте именно силовая установка вносит решающее отличие, — приводит слова Темпла Auto Hebdo.