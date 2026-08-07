Ферстаппен рассказал, чем впечатлил его Антонелли до прихода в Формулу-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о 19-летнем Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

«Когда он ещё был в картинге, уже было видно, что он один из самых ярких талантов. И он показывал это, переходя из младших категорий в старшие. И отдельно меня впечатлило вот что — я всегда говорю, что самое важное, что пилотам стоит сделать это до перехода в формульные болиды, — это проехать хотя бы несколько гонок в сериях с механической коробкой передач, чтобы научиться пользоваться коробкой, вести борьбу и выполнять старты.

В своей первой гонке он сразу же показал результат на фоне сильнейших в картинге. В таком юном возрасте уже виден тот сырой талант, а затем это продолжилось и в Формулах», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.