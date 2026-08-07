Ферстаппен высказался об ошибках Антонелли в дебютном сезоне

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался об ошибках Андреа Кими Антонелли («Мерседес») в дебютном для него сезоне-2025.

«Он довольно быстро перешёл в Формулу-1, и это нормально, что в первый год он допускал определённые ошибки. Я думаю, мы все их допускаем.

Конечно, когда ты выступаешь за топ-команду, это всегда привлекает чуть больше внимания. Однако для меня никогда не было сомнений, что он совершит скачок на следующий год и уже будет выступать гораздо более стабильно и конкурентоспособно. Это нормально в развитии гонщика. В дебютный сезон может быть довольно тяжело, но сейчас он, конечно, проделывает потрясающую работу», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.