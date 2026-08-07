Култхард высказался о проблемах «Уильямса» в 2026 году

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о проблемах команды «Уильямс» в сезоне-2026.

«Да, смотрите, они ошиблись с этим регламентом. Но, как мы узнаем, смягчающим обстоятельством является то, что они поздно получили много информации о том, с чем им предстояло иметь дело, от внешних поставщиков, а это означало, что им пришлось вносить изменения в то, что они разрабатывали, и это привело к задержкам и сложностям. А задержки и сложности — это плохо: они провалили первое испытание.

Но возвращение будет сладким, и, думаю, у них два фантастических гонщика. И да, у них может быть не так много очков, но для болельщиков «Уильямса» по всему миру это было разочарование. Этот год будет в некотором смысле списан со счетов. Они не поднимутся на пятое место, если только не представят какое-то потрясающее обновление, а учитывая, что мы уже на летнем перерыве, я не уверен, что они это сделают.

Возможно, у них будет ещё одно обновление в этом году, но в остальном всё внимание будет сосредоточено на следующем сезоне», — сказал Култхард в подкасте Up Тo Speed на YouTube.