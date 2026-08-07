«Лучшие годы всё ещё впереди». Боттас — о своей форме в Формуле-1

36-летний финский гонщик Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий за американский коллектив «Кадиллак», высказался о своей текущей форме.

«Чувствую ли я, что сейчас моя лучшая версия? На мой взгляд, каждый год, особенно в этом спорте, ты узнаёшь о себе так много. Сейчас я отлично чувствую себя в машине. Я отлично чувствую себя вне машины, так что я бы, наверное, сказал, что да. В «Королевских гонках» с каждым годом ты получаешь так много опыта, что можешь отдавать взамен ещё больше. Но я думаю, что мои лучшие годы всё ещё впереди. Это моё ощущение», — приводит слова Боттаса пресс-служба Формулы-1.