15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Лучшие годы всё ещё впереди». Боттас — о своей форме в Формуле-1

«Лучшие годы всё ещё впереди». Боттас — о своей форме в Формуле-1
Комментарии

36-летний финский гонщик Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий за американский коллектив «Кадиллак», высказался о своей текущей форме.

«Чувствую ли я, что сейчас моя лучшая версия? На мой взгляд, каждый год, особенно в этом спорте, ты узнаёшь о себе так много. Сейчас я отлично чувствую себя в машине. Я отлично чувствую себя вне машины, так что я бы, наверное, сказал, что да. В «Королевских гонках» с каждым годом ты получаешь так много опыта, что можешь отдавать взамен ещё больше. Но я думаю, что мои лучшие годы всё ещё впереди. Это моё ощущение», — приводит слова Боттаса пресс-служба Формулы-1.

Материалы по теме
Боттас рассказал, как сезон в роли резервного гонщика изменил его отношение к Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android