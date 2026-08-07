Экс-глава юниорской академии «Мерседеса» попрощался с командой перед уходом в «Ред Булл»

Бывший руководитель молодёжной академии «Мерседес» Гвен Лагрю обратился к команде после своего ухода. Он продолжит работу в «Ред Булл» в той же должности.

«Каждой мечте нужна команда. Несколько лет назад эти пять слов стали частью истории «Мерседеса». Сегодня они означают для меня нечто гораздо более личное. Будапешт стал моим последним Гран-при с командой «Мерседес», завершив невероятную главу после 11 незабываемых сезонов.

Когда Тото [Вольф] дал мне возможность присоединиться к команде, я не мог представить, какой путь ждёт меня впереди. Вместе мы строили, развивались и бросали вызов самим себе каждый день, всегда движимые одной и той же амбицией — помогать талантливым молодым гонщикам раскрывать свой полный потенциал.

Оглядываясь назад, я испытываю наибольшую гордость не столько за то, чего мы достигли, сколько за всех гонщиков, с которыми мне выпала честь работать. От Эстебана Окона и Ника де Вриса до Джорджа Расселла и Кими Антонелли. От Фреда Вести и Дориан Пен до каждого юниора, который является или когда-либо был частью юниорской программы «Мерседеса» за эти годы.

Наблюдать за тем, как молодые таланты вырастают в профессионалов мирового уровня, было одной из величайших привилегий в моей карьере. Я надеюсь, что каждый из вас продолжит мечтать по-крупному, усердно работать и наслаждаться каждым шагом на этом пути. Вас окружает невероятная команда, которая всегда будет подталкивать вас к тому, чтобы стать лучшей версией самих себя.

Тото, спасибо тебе за доверие и дружбу. Всем в «Мерседесе» спасибо за вашу страсть, вашу преданность и ваше неустанное стремление к совершенству. То, что делает эту команду по-настоящему особенной, — это не только то, чего она достигла, но и люди, которые каждый день делают её такой, какая она есть. Люди часто запоминают чемпионства, победы и рекорды. Я лично буду помнить людей. Спасибо, что верили в меня и позволили мне сыграть небольшую роль в этой необыкновенной истории. Спасибо, что дали мне возможность воплощать мечты в реальность. Желаю вам всем только самого наилучшего», — написал Лагрю в социальной сети Х.