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Владелец команды NASCAR заявил, что Ферстаппен хотел выступить в серии

Владелец команды NASCAR заявил, что Ферстаппен хотел выступить в серии
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Владелец команды NASCAR Trackhouse Racing Джастин Маркс рассказал, что четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен проявлял интерес к выступлению в NASCAR Cup Series.

«Это определённо входит в круг его интересов. Через структуру «Ред Булл» у нас уже были такие разговоры. Макс хочет попробовать себя в самых разных гоночных дисциплинах. Сейчас организовать это, возможно, будет непросто, но я бы не стал исключать такой вариант в будущем», — приводит слова Маркса Gpblog.

Напомним, Ферстаппен в этом году уже дебютировал в гонках GT, выступив на трассе «Нюрбургринг». Команда нидерландца лидировала, однако машина получила повреждения и финишировала 38-й.

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