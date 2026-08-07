Вассёр: нынешние гонки стали менее искусственными, чем во времена DRS

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что новый технический регламент сделал гонки менее искусственными по сравнению с эпохой активного использования DRS.

«У меня смешанные чувства. Как поклонник автоспорта я считаю, что гонки действительно стали более открытыми по сравнению с прошлым. Можно сказать, что они стали немного искусственными, но всё же в меньшей степени, чем во времена DRS. Тогда достаточно было просто нажать кнопку. Сейчас же приходится управлять энергией и думать, в какой момент её использовать, чтобы не остаться с разряженной батареей до конца круга.

Хороший пример — рестарт в Спа после автомобиля безопасности. Одни команды восстанавливали энергию до линии рестарта, другие, наоборот, старались немного отстать до этой линии, чтобы иметь больше энергии после возобновления. Возможно, это уже не совсем классические гонки, но всё равно требует определённого мастерства, и именно это я считаю положительной стороной», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.