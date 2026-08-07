«Обязательно произойдёт». Доменикали — о возвращении Гран-при Германии

Президент и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали выразил уверенность, что Германия в будущем вновь примет этап чемпионата мира.

«Я практически уверен, что в будущем, когда придёт время новых переговоров, медиарынок Германии будет существенно отличаться от того, что мы сейчас видим, например, в Италии или Великобритании. Появятся цифровые платформы или другие стриминговые сервисы, которые примут участие в тендере на медиаправа. Этот рынок обладает потенциалом создать условия, при которых нам придётся принять наиболее правильное решение на будущее. Кроме того, нельзя забывать, что в Формулу-1 пришла «Ауди». Есть «Мерседес». У нас есть крупные партнёры, базирующиеся в Германии.

Думаю, сейчас Германия хочет, чтобы мы рассматривали возможность её возвращения в календарь в среднесрочной перспективе. А ещё важнее то, чтобы она вновь стала одним из ключевых рынков для Формулы-1, как это было 20 лет назад. Именно на этом строится нынешняя дискуссия. Нынешние изменения в Германии определённо движутся в том направлении, которое позволяет мне считать, что в будущем эта страна вновь станет очень интересным рынком. Это положительно скажется как на медиасфере, так, возможно, и на стороне организаторов гонок. Это не вопрос ближайшего будущего, но я убеждён, что это обязательно произойдёт. И это очень важно помнить», — приводит слова Доменикали PlanetF1.