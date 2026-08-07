Монтойя: Ферстаппен запросил вдвое больше $ 30 млн за отказ от опции досрочного ухода

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что «Ред Булл» предлагал четырёхкратному чемпиону Максу Ферстаппену дополнительные $ 30 млн за изменение условий контракта, однако окружение нидерландца потребовало сумму больше.

«Насколько я слышал, перед Гран-при Австрии представители «Ред Булл» встретились с Максом и сообщили ему, что хотят убрать из его контракта пункты, позволяющие ему досрочно уйти из команды. «Ред Булл» предложил Ферстаппену дополнительные $ 30 млн сверх уже предусмотренных контрактом $ 50 млн, но Макс и его окружение ответили, что хотят вдвое больше», — приводит слова Монтойи издание FormulaPassion.

Ранее СМИ сообщали, что «Ред Булл» планирует переподписать контракт с Ферстаппеном и обязательно убрать из него пункт, позволяющий досрочно разорвать контракт.